Marche pédestre Lencouacq, 27 juin 2021-27 juin 2021, Lencouacq.

Pour un petit décrassage des articulations, une sortie sympa en famille, un entraînement en douceur ou tout simplement juste le plaisir de se retrouver et flâner dans un cadre bucolique… En résumé, il y en a pour tout le monde alors n’hésitez pas ! En avant pour cette marche assez courte, environ 1h30, accessible à tous et sur un rythme permettant de discuter et passer un bon moment ensemble. Après l’effort le réconfort avec des rafraîchissements offerts par l’association La Boîte à Idées.

+33 6 47 03 84 57

©La Boîte à Idées

