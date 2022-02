Marché paysan Tullins Tullins Catégories d’évènement: Isère

TULLINS

Marché paysan La ferme de Galerne 337 chemin des Grands Champs Tullins

2022-02-13 09:00:00 – 2022-02-13 12:00:00

Tullins Isère L’Association des Producteurs Fermiers de Tullins organise tous les 2èmes dimanches du mois un marché paysan avec de nombreux produits locaux : viandes, fromages, miels, vins, bières, yaourts, noix, pain, fruits et légumes, confitures, biscuits, escargots producteursfermiers38@gmail.com +33 6 74 19 22 98 http://www.marche-paysan.fr/ La ferme de Galerne 337 chemin des Grands Champs Tullins

