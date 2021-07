Sarreguemines Sarreguemines Moselle, Sarreguemines MARCHE PAYSAN Sarreguemines Sarreguemines Catégories d’évènement: Moselle

Sarreguemines Moselle Sarreguemines L’Association Mosellane d’Economie Montagnarde (AMEM), en partenariat avec la ville de Sarreguemines et Moselle Attractivité et soutenu par le Département de la Moselle organise son traditionnel Marché Paysan à Sarreguemines au bord de la Sarre. Vous pourrez venir découvrir et déguster les produits de la ferme : fromages de vache, fromages de chèvre et même fromages de brebis !

Nul doute que le miel, les caramels au lait de la ferme, les confitures, le pain paysan, la charcuterie, le foie gras et les rillettes de canard, les épices, les bières artisanales, les fruits et légumes de saison, l’huile, la farine ou encore les pâtes artisanales, le vin de Moselle, les liqueurs et eaux de vie…sauront enchanter vos papilles. Les cosmétiques au lait de jument ou ceux au lait d’ânesse, les poteries, les animaux en tissus, les ustensiles de cuisine en bois et des compositions florales d’automne seront également au rendez-vous. Toute la journée, les agriculteurs assureront une restauration paysanne avec des produits issus de la ferme.

Au menu : wraps de poulet, ravioles de bœuf, grillades de porc, grillades de bœuf, tartines de fromage de chèvre cuites au feu de bois, pâtés lorrains, escargots, dampfnudel, tartelettes aux fruits de saison, glaces, crêpes … Comme les années passées, l’association l’Eau Reine vous proposera d’embarquer à bord du Schiffnickel. amem57@orange.fr +33 3 72 29 02 61 http://www.amem57.fr/ AMEM 57 dernière mise à jour : 2021-06-03 par

