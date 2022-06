MARCHÉ PAYSAN Saint-Quirin Saint-Quirin Catégories d’évènement: 57560

Saint-Quirin 57560 Saint-Quirin Dès 16h00, retrouvez un marché paysan organisé par l’AMEM (Association Mosellane d’Economie Montagnarde) ainsi qu’une buvette, des animations et une restauration sur place. Et ne manquez pas à 21h00, le spectacle « Les allumeurs d’Etoiles » par la compagnie Lilou proposé par Tourisme Sarrebourg Moselle Sud. contact@amem57.fr +33 3 72 29 02 61 https://www.amem57.fr/ Saint-Quirin

