MARCHÉ PAYSAN NOCTURNE DE L’AMEM Baerenthal Baerenthal Catégories d’évènement: Baerenthal

Moselle

MARCHÉ PAYSAN NOCTURNE DE L’AMEM Baerenthal, 16 juillet 2022, Baerenthal. MARCHÉ PAYSAN NOCTURNE DE L’AMEM

Baerenthal Moselle OT DU PAYS DE BITCHE

2022-07-16 16:00:00 16:00:00 – 2022-07-16 22:30:00 22:30:00 Baerenthal

Moselle Baerenthal Rendez-vous au Marché Paysan nocturne de l’AMEM où de nombreux stands de producteurs et artisans des Vosges Mosellanes vous attendent. Retrouvez des animations ainsi que de la restauration et une buvette. Un Aquatique show vous sera proposé à partir de 22h00. Entrée libre. Organisé en partenariat avec la commune de Baerenthal

Soutenu par le Département de la Moselle et Moselle Sans Limite contact@amem57.fr +33 3 72 29 02 61 http://www.amem57.fr/ Baerenthal

dernière mise à jour : 2022-06-23 par OT DU PAYS DE BITCHE

Détails Catégories d’évènement: Baerenthal, Moselle Other Lieu Baerenthal Adresse Baerenthal Moselle OT DU PAYS DE BITCHE Ville Baerenthal lieuville Baerenthal Departement Moselle

Baerenthal Baerenthal Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/baerenthal/

MARCHÉ PAYSAN NOCTURNE DE L’AMEM Baerenthal 2022-07-16 was last modified: by MARCHÉ PAYSAN NOCTURNE DE L’AMEM Baerenthal Baerenthal 16 juillet 2022 Baerenthal Moselle OT DU PAYS DE BITCHE

Baerenthal Moselle