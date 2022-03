Marché Paysan Masevaux-Niederbruck, 14 avril 2022, Masevaux-Niederbruck.

Marché Paysan Masevaux-Niederbruck

2022-04-14 – 2022-04-14

Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin Masevaux-Niederbruck

Avis aux locavores !

Le marché paysan qui se tient tous les deuxièmes jeudis du mois, vous propose de découvrir les producteurs locaux et leur savoir-faire : on retrouve des légumes, du pain, des produits laitiers, du fromage, du miel et même des escargots !

Produits des fermes-auberges et autres producteurs locaux : légumes, pain, miel, produits laitiers, charcuteries, bière, thé, sirops, escargots…Masque obligatoire.

+33 3 89 82 03 65

Avis aux locavores !

Le marché paysan qui se tient tous les deuxièmes jeudis du mois, vous propose de découvrir les producteurs locaux et leur savoir-faire : on retrouve des légumes, du pain, des produits laitiers, du fromage, du miel et même des escargots !

Masevaux-Niederbruck

dernière mise à jour : 2022-03-14 par