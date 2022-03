Marché paysan Idron Idron Catégories d’évènement: Idron

Marché paysan Place de la Trubesse Halles Idron 2022-03-26

2022-03-26 08:30:00 – 2022-03-26 12:00:00

Chaque samedi matin, à partir de 8h30, venez faire vos emplettes au marché d'Idron, à 5 minutes de Pau.

Situé à proximité de la route de Tarbes, ce marché permet d'acheter des produits essentiellement locaux à des petits producteurs. Vous y trouverez fruits et des légumes d'ici et d'ailleurs, des produits laitiers, de la viande mais aussi des plats cuisinés pour le bonheur de tous. +33 5 59 81 74 03

