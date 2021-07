Marché paysan Hohrod, 29 juillet 2021, Hohrod.

Marché paysan 2021-07-29 – 2021-07-29

Hohrod Haut-Rhin Hohrod

Tous les jeudis de 18h à 23h en juillet et en août : Marché paysan nocturne à la ferme du Versant du Soleil.

Cet été, plus besoin de préparer votre barbecue chez vous et de faire le rangement après la fête ! Venez à la ferme, achetez les produits frais sur place (salades, boissons, viandes, saucisses, etc…) et grillez les vous-mêmes pour vos amis sur les barbecues mis à votre disposition. Tout ceci dans une ambiance conviviale. Génial, non ?

De nombreux stands de produits régionaux vous y attendent ainsi que des animations.

Marché nocturne à la Ferme du Versant du Soleil à Hohrod : produits du terroir, barbecue et animations.

+33 6 30 97 29 28

