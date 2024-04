Marché paysan & gourmand Nefs / Machines de l’Ile Nantes, samedi 13 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-13 11:00 – 17:00

Gratuit : non Entrée libre et gratuite.

Samedi 13 avril 2024 de 11h à 17h. Sous les nefs, venez rencontrer et échanger avec les paysans & paysannes et artisans & artisanes de notre terroir, toutes et tous engagés en faveur d’une agriculture vertueuse et d’une alimentation durable. Légumes, pains, produits laitiers, miel, glaces, pâtisseries… toutes et tous valorisent, à travers les circuits courts, l’importance du lien humain et de la transmission et auront à cœur de vous partager leurs pratiques. Dégustation sur place possible dès 11h. Dans le cadre de Mo Low (du 11 au 15 avril 2024) Organisateurs : Stereolux & Les Bouillonnantes #AGENDACLIMAT

Nefs / Machines de l’Ile Ile de Nantes Nantes 44200

08 10 12 12 25 http://www.lesmachines-nantes.fr contact@lesmachines-nantes.fr