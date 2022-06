MARCHÉ PAYSAN FESTIF SOTRÉS ET POTAILLOUX

2022-06-25 10:00:00 10:00:00 – 2022-06-25 Grand marché festif avec plein des exposants : paysannerie, artisanat, association, artiste.

Mais aussi de nombreuses animations pour enfants : mini-ferme, balade à poney, jeux en bois, maquillage…

Des concerts et fanfares animeront la journée. Vous composerez vous-même votre repas du midi avec les producteurs présents et le bar à salade.

Sans oublier la buvette avec ses brasseries artisanales.

Vers 18h le marché laissera place aux autres festivités, et au restaurant des Potailloux avec sa gastronomie champêtre et locale.

