Alpes-de-Haute-Provence Malijai Artisans et producteurs du terroir. Idées cadeaux, décorations, gourmandises, animations dans les rues. Buvette et petite restauration sur place. +33 4 92 34 61 12 Malijai

