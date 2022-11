Marché paysan de Noël Thanvillé Thanvillé Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Thanvillé

Marché paysan de Noël Thanvillé, 8 décembre 2022, Thanvillé. Marché paysan de Noël

rue du Château Thanvillé Bas-Rhin

2022-12-08 – 2022-12-08 Thanvillé

Bas-Rhin Thanvillé Marché hebdomadaire des producteurs locaux dans une ambiance chaleureuse de Noël avec petite restauration sur place, animation musicale et exposants associatifs et créateurs. Thanvillé

dernière mise à jour : 2022-10-27 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Thanvillé Autres Lieu Thanvillé Adresse rue du Château Thanvillé Bas-Rhin Ville Thanvillé lieuville Thanvillé Departement Bas-Rhin

Thanvillé Thanvillé Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/thanville/

Marché paysan de Noël Thanvillé 2022-12-08 was last modified: by Marché paysan de Noël Thanvillé Thanvillé 8 décembre 2022 Bas-Rhin rue du Château Thanvillé Bas-Rhin Thanvillé

Thanvillé Bas-Rhin