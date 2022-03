MARCHÉ PAYSAN DE L’AMEM SAINT-LOUIS-LES-BITCHE Saint-Louis-lès-Bitche Saint-Louis-lès-Bitche Catégories d’évènement: Moselle

MARCHÉ PAYSAN DE L'AMEM SAINT-LOUIS-LES-BITCHE Saint-Louis-lès-Bitche, 3 avril 2022, Saint-Louis-lès-Bitche.

2022-04-03 10:00:00 10:00:00 – 2022-04-03 18:00:00 18:00:00

Saint-Louis-lès-Bitche Moselle Saint-Louis-lès-Bitche Rendez-vous pour le premier marché paysan de l’Amen pour cette saison : les producteurs et artisans vous donnent rendez-vous pour un nouveau Marché Paysan de l’AMEM sur la place de la mairie à Saint-Louis lès Bitche. Restauration paysanne (et flamms paysannes à partir de 17h00) et animations diverses vous seront proposées. Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art, venez (re)découvrir, à deux pas du Marché, La Grande Place musée du Cristal Saint Louis.

L’accès au Musée sera gratuit et des animations sont prévues. contact@amem57.fr +33 3 72 29 02 61 http://www.amem57.fr/ AMEM

