MARCHÉ PAYSAN DE L'AMEM Lemberg, 27 novembre 2022

2022-11-27 10:00:00 10:00:00 – 2022-11-27 18:00:00 18:00:00

Rendez-vous dimanche 27 novembre à LEMBERG de 10h à 18h / Place de la Poste (Rue de Mouterhouse) au Marché Paysan de l’AMEM organisé en partenariat avec la commune de Lemberg et soutenu par le Département de la Moselle et Moselle Sans Limite.

Marché des producteurs et artisans Qualité MOSL

Un Evénement Noëls de Moselle / En partenariat avec la Communauté de Communes du Pays de Bitche et la Halle Verrière de Meisenthal

LES PRODUCTEURS & ARTISANS

Près d’une vingtaine de producteurs et artisans seront présents. De nombreux produits sont proposés à la vente :

Charcuterie, saucissons fumés, terrines et pâtés de bisons, volailles festives, légumes, plantes aromatiques, sirops et confitures, conserves d’escargots et escargots, miel, pains et viennoiseries, brioches, mannele, bredeles, chocolats, vins de moselle, bières artisanales … Objets en tissus, bougies artisanales naturelles, compositions et fleurs, replants et couronnes de l’Avent …

RESTAURATION par les producteurs et associations

Toute la restauration proposée sur place est assurée par les producteurs et association locales permettant ainsi aux consommateurs de déguster et d’apprécier les produits fermiers.

Burgers de bison, grillades, escargots, wraps au poulet, soupes, pop-corn de la ferme, crêpes, gâteaux, vins de Moselle, vin chaud, bières artisanales, jus de pomme, limonade, …

ANIMATIONS toute la journée

Balades à dos de poney par le Bonheur Equestre

Ateliers Furoshiki et décoration de Noël par l’Association Les Chabots

Ambiance musicale par Denis & Véro

Démonstrations de conduite d’oies avec chien de berger par Serge Klein

Mini ferme (vache vosgienne et cheval de traie) par Marc Brunner

Présence de l’Office de Tourisme du Pays de Bitche

« Réveille-toi Saint-Nicolas »

Théâtre pour enfants à partir de 3 ans par les conteurs de la Mailloche

À 11h30 et 14h (durée environ 15mn)

Participation en chapeau, les bénéfices seront intégralement remis à l’association les bulles multicolores.

SPECTACLES VIVANTS

À 12H30 et 15h, Spectacle par la Fanfare TaraTati dans le cadre du festival SPECTACLES VIVANTS en partenariat avec la Communauté de Communes du Pays de Bitche et la Halle Verrière de Meisenthal.

« Un trio sérieusement loufoque prend possession de l’espace public et des gens qui y passent. Improvisation et théâtre de situation spontané, facéties absurdes et décalées, on dirait une nuée d’oiseaux aux sons extravagants qui se pose où bon lui semble. Les voilà lâchés en pleine nature ou dans la ville, ces bacs à sable du quotidien pour gamins mal éduqués mais toujours amusés. Rien n’est prévu dans ce genre de chose, les arts de Rue sont aussi des arts libres et inouïs, sans code et sans règle, libertaires et ludiques. »

SPECTACLE DE FEU

Dès 17h, Spectacle de feu par la compagnie C’est pas nous ?!

En partenariat avec la commune de Lemberg, la Halle Verrière (CADHAME), la Communauté de Communes du Pays de Bitche, Moselle Attractivité et le département de la Moselle.

contact@amem57.fr +33 3 72 29 02 61 http://www.amem57.fr/

