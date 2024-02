Marché Paysan de Graveson Graveson, vendredi 5 avril 2024.

Marché Paysan de Graveson Graveson Bouches-du-Rhône

Marché paysan de Graveson.

Retrouvez chaque vendredi, une vingtaine de producteurs et artisans locaux !

Retrouvez les producteurs et leurs étals !



Le marché paysan de Graveson a sélectionné pour vous les meilleurs producteurs des environs.

Nous veillons à ce que les produits soient cultivés ou fabriqués localement et nous souhaitons vous proposer ce qu’il y a de mieux en matière de fraicheur et de qualité.



Une quinzaine d’exposants, tous producteurs, se feront un plaisir de vous accueillir tous les vendredis après-midi. Ils vous proposeront alors leur production rythmée par les saisons.



A ce titre, nous vous proposerons aussi des producteurs saisonniers qui nous rejoindront que pour une durée limitée.



Animation spéciale chaque 3ème vendredi du mois

12 Mai Soirée musicale.

16 Juin Le sport en folie.

21 Juillet Nos cuisines en fête.

18 Aout La ferme et les abeilles.

15 Septembre Cours de cuisine.

13 Octobre Clôture 2023. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-05 17:00:00

fin : 2024-10-25 19:30:00

Place du Marché

Graveson 13690 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement Marché Paysan de Graveson Graveson a été mis à jour le 2024-02-17 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence