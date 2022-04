Marché Paysan de Chapias et Concert Die Die Catégories d’évènement: Die

Drôme

Marché Paysan de Chapias et Concert Die, 2 mai 2022, Die. Marché Paysan de Chapias et Concert La Ferme de Ruinel 160 impasse de Ruinel Die

2022-05-02 17:30:00 17:30:00 – 2022-08-29 20:00:00 20:00:00 La Ferme de Ruinel 160 impasse de Ruinel

Die Drôme Die Marché de producteurs proposant des produits sains, et savoureux.

Dans une ambiance festive, venez passer un moment agréable et faire vos courses de la semaine ! Assiettes paysannes et concerts à suivre sur la page Facebook du marché. +33 6 59 80 01 10 https://www.facebook.com/lafermederuinel/ La Ferme de Ruinel 160 impasse de Ruinel Die

