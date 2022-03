MARCHÉ PAYSAN Courniou Courniou Catégories d’évènement: Courniou

Courniou Hérault Courniou Marché de producteurs et d’ artisans avec assiettes gourmandes à déguster sur place ou à emporter.

En animation, tout au long de la journée: balades à poney avec la Ferme de la Regagnade, jeux pour enfants et adultes avec la ludothèque Joc d’aqui (gratuit) et animation musicale avec Sebastopol (gratuit). +33 4 67 97 03 85 Courniou

