MARCHÉ PAYSAN – BÉZIERS Béziers, 2 février 2022, Béziers.

2022-02-02 17:00:00 – 2022-02-02 21:00:00

Béziers Hérault

Accolée aux allées Paul Riquet et faisant face à la statue de Pierre Paul Riquet, vous trouverez des produits frais et de saison : fruits de saison, fromages issue des producteurs, éleveurs et artisans locaux.

