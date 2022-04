Marché paysan, artisanal et artistique Dambach-la-Ville, 27 juin 2022, Dambach-la-Ville.

Marché paysan, artisanal et artistique Dambach-la-Ville

2022-06-27 17:00:00 – 2022-08-22 20:00:00

Dambach-la-Ville 67650

< Marché Paysan, Artisanal et Artistique des Remparts qui regroupe une quarantaine de producteurs, artisans ou artistes de la région. Marché accessible sans pass sanitaire. Pass sanitaire obligatoire pour les concerts et la restauration. Visite guidée de la Vieille Ville, Dégustations, tartes flambées, Vins d'Alsace et autres spécialités sur place ou à emporter. Nombreuses animations, visite de cave et concerts gratuits tous les lundis de l'été dans les anciens remparts de la cité médiévale. Petite brocante et expo Poteries Tout public et accès handicapés. Dambach-la-Ville dernière mise à jour : 2022-04-05 par