Marché Paysan animé par Ramoucho et les Gipsy Saint-Rémy-de-Provence, 17 septembre 2021, Saint-Rémy-de-Provence. Marché Paysan animé par Ramoucho et les Gipsy 2021-09-17 18:00:00 – 2021-09-17 Route de la Massane D27 Manade Caillan

Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône Saint-Rémy-de-Provence Profitez de cette soirée animé par Ramoucho et les Gipsy pour découvrir ou redécouvrir le Marché Paysan de la Manade Caillan.

Pass sanitaire obligatoire. Dernier marché paysan de la saison 2021 à la Manade Caillan ! manadecaillan@aol.com +33 4 90 95 82 14 http://www.manade-caillan.fr/ Profitez de cette soirée animé par Ramoucho et les Gipsy pour découvrir ou redécouvrir le Marché Paysan de la Manade Caillan.

