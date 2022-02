Marché paysan à Montredon La Roque-Sainte-Marguerite La Roque-Sainte-Marguerite, 6 juillet 2022, La Roque-Sainte-MargueriteLa Roque-Sainte-Marguerite.

Marché paysan à Montredon Montredon La Roque-Sainte-Marguerite

2022-07-06 – 2022-07-06

La Roque-Sainte-Marguerite Aveyron

Tous les mercredis de juillet et d’août, en fin d’après-midi et jusque tard dans la soirée, on vient de partout pour se retrouver, échanger, s’amuser, manger et boire, danser, assister à des concerts, des conférences, faire un tour à la librairie… C’est l’été, c’est la fête !

Du 6 juillet au 31 août 2022 inclus.

Marché à partir de 18h suivi d’une animation gratuite, concert, bal, théâtre ou cirque.

Produits proposés par des agriculteurs et des artisans locaux : viande (agneau, brebis, porc, veau), volaille, charcuterie, légumes, fromages de chèvres et de brebis, miel, vin, plantes aromatiques, safran, olives, fruits, confitures, jus de fruit, pain, gâteaux, pizzas…

En fin de marché, vous pouvez les déguster sur place. Nous vous proposons également de faire cuire les grillades achetées sur le marché.

La présence du magicien Loktan vous garantit un pique-nique enchanté.

Présentation des créations originales des artisans de la région.

Buvette à base de boissons élaborées localement.

Pique-niques sur l’herbe : pour votre confort, pensez à apporter vos couteaux, fourchettes, tables, pliants et lampes de poche !

N’oubliez pas vos cabas pour les courses ! et des espèces ou chèques pour les paiements (pas de carte bancaire sur le marché)

Le marché de Montredon, c’est le rendez-vous incontournable de l’été sur le plateau.

Montredon La Roque-Sainte-Marguerite La Roque-Sainte-Marguerite

