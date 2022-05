Marché Paysan à la Manade Caillan Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Saint-Rémy-de-Provence

Marché Paysan à la Manade Caillan Saint-Rémy-de-Provence, 10 juin 2022, Saint-Rémy-de-Provence. Marché Paysan à la Manade Caillan Route de la Massane D27 Manade Caillan Saint-Rémy-de-Provence

2022-06-10 18:00:00 – 2022-06-10 Route de la Massane D27 Manade Caillan

Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône La Manade Caillan vous propose de venir découvrir les saveurs de leurs terroirs pour une Abrivado de produits locaux !

Un marché paysan sera installé à la Manade ! agriculteurs, éleveurs et créateurs vous feront découvrir leurs produits.

