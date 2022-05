Marché paysan

Marché paysan, 11 juin 2022

2022-06-11 08:30:00 – 2022-06-11 12:00:00 Chaque samedi matin, à partir de 8h30, venez faire vos emplettes au marché d’Idron, à 5 minutes de Pau.

Situé à proximité de la route de Tarbes, ce marché permet d’acheter des produits essentiellement locaux à des petits producteurs. Vous y trouverez fruits et des légumes d’ici et d’ailleurs, des produits laitiers, de la viande mais aussi des plats cuisinés pour le bonheur de tous. Chaque samedi matin, à partir de 8h30, venez faire vos emplettes au marché d’Idron, à 5 minutes de Pau.

