Bourse aux jouets à Pauillac Marché Pauillac, 22 octobre 2023, Pauillac.

Pauillac,Gironde

Aérofit Pauillac organise une bourse aux jouets, aux objets de puériculture et aux vêtements d’enfants.

Buvette et restauration sur place.

Sur réservation pour les exposants. Réservé aux exposants privés..

2023-10-22 fin : 2023-10-22 17:00:00. EUR.

Marché

Pauillac 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Aérofit Pauillac is organizing a fair for toys, childcare items and children’s clothes.

Refreshments and catering on site.

Reservations required for exhibitors. Reserved for private exhibitors.

Aérofit Pauillac organiza una feria de juguetes, artículos de puericultura y ropa infantil.

Restauración y catering in situ.

Los expositores deben reservar con antelación. Reservado a expositores privados.

Aérofit Pauillac organisiert eine Börse für Spielzeug, Babyartikel und Kinderkleidung.

Getränke und Speisen vor Ort.

Auf Reservierung für die Aussteller. Nur für private Aussteller.

Mise à jour le 2023-08-26 par OT Médoc-Vignoble