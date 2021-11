Rancourt Rancourt Rancourt, Vosges MARCHE OU TRAIL NOCTURNE DANS LE CADRE DU TÉLÉTHON ET EN MÉMOIRE DE JULIEN GASCHT Rancourt Rancourt Catégories d’évènement: Rancourt

2021-11-27 15:30:00 15:30:00 – 2021-11-27 18:00:00 18:00:00

Rancourt Vosges Rancourt Marche ou Trail Nocturne dans le cadre du TÉLÉTHON et en mémoire de julien Gascht

2 parcours balisés forêt et chemin: 5 km accessible à tous et 10 km plus technique

Départ entre 15h30 et 18h

Lampe frontale obligatoire – Équipement adapté conseillé

Tarif unique 5€ par personne (enfants et adultes)

Vin chaud ou jus de fruit à l’arrivée : 1,50€

Pour tous renseignements : 06.78.75.36.07

Pas de passe sanitaire +33 6 78 75 36 07 Gascht – AFM TELETHON

