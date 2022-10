Marche ou course Octobre rose Braud-et-Saint-Louis Braud-et-Saint-Louis Catégories d’évènement: Braud-et-Saint-Louis

Gironde EUR 0 A l’occasion d’Octobre Rose, l’amicale du personnel communal de Braud et Saint Louis propose une marche de 6km et une course de 10km au départ du domaine de la Paillerie. Votre participation permettra de reverser 2€ par personne à la ligue contre le cancer.

Rendez-vous à 9h, le petit-déjeuner sera offert.

Faites le pour les filles ! Amicale du Personnel Communal Braud

Braud-et-Saint-Louis

