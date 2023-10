Versailles des Créateurs Marché Notre-Dame Versailles, 2 décembre 2023, Versailles.

Versailles des Créateurs Samedi 2 décembre, 10h00 Marché Notre-Dame Entrée libre.

Depuis bientôt dix ans, le Versailles des Créateurs rassemble sur la place du marché Notre-Dame une soixantaine de talents locaux et marques artisanales et responsables sélectionnés pour leur savoir-faire et leur qualité Made in France.

Venez les retrouver pour notre dernier rendez-vous de l’année le 2 décembre de 10h à 19h et découvrir leurs univers passionnants en déco, mode, kids, bijoux, greenlife, gastronomie, ateliers pour enfants, démonstrations, points de restauration et autres surprises de Noël.

Dans ce début d’ambiance de Noël, nous organiserons en partenariat avec l’association des commerçants du quartier Notre-Dame dite Soleil d’Or, une collecte de jouets au profit d’une association caritative locale. Chacun pourra venir déposer des jouets complets, en bon état et ainsi partager la magie de Noël.

Marché Notre-Dame Place du marché Notre-Dame – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France https://www.versailles-tourisme.com/marche-notre-dame.html La place du marché est animée tous les jours et est l’un des pôles commerciaux les plus importants de Versailles.

Les halles Notre-Dame sont ouvertes tous les jours sauf le lundi.

Le marché alimentaire à ciel ouvert Notre-Dame est ouvert les mardis, vendredis et dimanches matin.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T10:00:00+01:00 – 2023-12-02T19:00:00+01:00

