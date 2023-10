Le Versailles des Créateurs Marché Notre-Dame Versailles, 25 novembre 2023, Versailles.

Le Versailles des Créateurs Samedi 25 novembre, 10h00 Marché Notre-Dame Entrée libre

La place du marché Notre-Dame prend ses habits de fête pour accueillir un marché de Noël de plus de 100 créateurs, artisans et artistes. Cet événement met à l’honneur les talents, l’artisanat local, le fait-main, le made in France et Versailles. Vous trouverez mille et unes idées cadeaux originales dans différents domaines (mode, bijoux, accessoires, art de la table, décoration, familles et enfants …) pour combler vos proches et amis. Evénement créatif, festif et familial, l’édition de Noël du Versailles des créateurs promet de doux moments pour écouter les chants des chorales versaillaises, se restaurer, mais aussi chercher le Père Noël le long des allées ou derrière les sapins illuminés.

Marché Notre-Dame Place du marché Notre-Dame – 78000 Versailles Versailles 78000 Notre-Dame Yvelines Île-de-France https://www.versailles-tourisme.com/marche-notre-dame.html [{« type »: « email », « value »: « themacreations@orange.fr »}] La place du marché est animée tous les jours et est l’un des pôles commerciaux les plus importants de Versailles.

Les halles Notre-Dame sont ouvertes tous les jours sauf le lundi.

Le marché alimentaire à ciel ouvert Notre-Dame est ouvert les mardis, vendredis et dimanches matin.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-25T10:00:00+01:00 – 2023-11-25T19:00:00+01:00

