Marche des Rois Mages Marché Notre-Dame Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Yvelines

Marche des Rois Mages Marché Notre-Dame, 7 janvier 2023, Versailles. Marche des Rois Mages Samedi 7 janvier 2023, 14h15 Marché Notre-Dame Au programme, animations autour des dromadaires, moutons, promenades à dos d’âne avec la fanfare, concours de dessins et tours de magie. Marché Notre-Dame Place du marché Notre-Dame – 78000 Versailles Notre-Dame Versailles 78000 Yvelines Île-de-France

https://www.versailles-tourisme.com/marche-notre-dame.html La place du marché est animée tous les jours et est l’un des pôles commerciaux les plus importants de Versailles. Les halles Notre-Dame sont ouvertes tous les jours sauf le lundi. Le marché alimentaire à ciel ouvert Notre-Dame est ouvert les mardis, vendredis et dimanches matin.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-07T14:15:00+01:00

2023-01-07T16:30:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Versailles, Yvelines Autres Lieu Marché Notre-Dame Adresse Place du marché Notre-Dame - 78000 Versailles Notre-Dame Ville Versailles lieuville Marché Notre-Dame Versailles Departement Yvelines

Marché Notre-Dame Versailles Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/versailles/

Marche des Rois Mages Marché Notre-Dame 2023-01-07 was last modified: by Marche des Rois Mages Marché Notre-Dame Marché Notre-Dame 7 janvier 2023 Marché Notre-Dame Versailles Versailles

Versailles Yvelines