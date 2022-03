Marche nordique Wisches, 27 juillet 2022, Wisches.

Marche nordique Wisches

2022-07-27 – 2022-07-27

Wisches Bas-Rhin Wisches

EUR Les Randonneurs Vosgiens en partenariat avec l’Office de tourisme proposent des séances de marche nordique “loisirs”, initiation et découverte par un coach formé. Conseillée pour le bien-être du corps et de l’esprit, cette activité allie plaisir sportif et convivialité dans un cadre forestier.

RDV : 13h30 Gare de Wisches. Départ : 14h Cimetière militaire de Wisches. Retour vers 16h15

Conditions : tenue sportive, chaussures basses type baskets ou running, prévoir boissons, vêtements & protections adaptés selon la météo. Location de matériel : 5€. Distance : 9 km. Dénivelé : 100 m

Wisches

