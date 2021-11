Bas-en-Basset Bas-en-Basset Bas-en-Basset, Haute-Loire Marche Nordique semi-nocturne Bas-en-Basset Bas-en-Basset Catégories d’évènement: Bas-en-Basset

Haute-Loire

Marche Nordique semi-nocturne Bas-en-Basset, 27 novembre 2021, Bas-en-Basset. Marche Nordique semi-nocturne Bas-en-Basset

2021-11-27 – 2021-11-27

Bas-en-Basset Haute-Loire EUR 5 Marche Nordique semi-nocturne de 12.5km avec un dénivelé de +300m organisée par Rochebaron Sport-Loisirs. +33 4 71 66 35 44 Bas-en-Basset

dernière mise à jour : 2021-11-19 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-en-Basset, Haute-Loire Autres Lieu Bas-en-Basset Adresse Ville Bas-en-Basset lieuville Bas-en-Basset