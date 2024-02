Marche nordique Schirmeck, mardi 16 juillet 2024.

Marche nordique Schirmeck Bas-Rhin

Les Randonneurs Vosgiens en partenariat avec l’Office de tourisme proposent des séances de marche nordique « loisirs », initiation et découverte par un coach formé. Conseillée pour le bien-être du corps et de l’esprit, cette activité allie plaisir sportif et convivialité dans un cadre forestier.

Départ 14h15 parking du pré au taureau, près de l’ancien sanatorium de Schirmeck. Retour vers 16h30.

Conditions tenue sportive, chaussures basses type baskets ou running, prévoir boissons, vêtements & protections adaptés selon la météo. Location de matériel (bâtons de marche nordique) 5€. Distance 9 km. Dénivelé 200 m EUR.

Début : 2024-07-16 14:15:00

fin : 2024-07-16 16:30:00

Schirmeck 67130 Bas-Rhin Grand Est tourisme@valleedelabruche.fr

