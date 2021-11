Mesquer Salle Artymès Loire-Atlantique, Mesquer Marche Nordique Salle Artymès Mesquer Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Mesquer

Marche Nordique Salle Artymès, 17 novembre 2021, Mesquer. Marche Nordique

du mercredi 17 novembre au mercredi 22 décembre à Salle Artymès

Les Randonneurs Mesquérais vous proposent des sorties de marche nordique sur la Presqu’île : Le point de départ des marches peut être variable, se référer au planning disponible sur le site internet. Quelques bâtons de marche nordique pourront être prêtés. Chaussures souples recommandées. Niv 1 les mercredis et samedis : 7 à 9 km Niv 2 les samedis : 10 à 12 km

Public

Les Randonneurs Mesquérais vous proposent des sorties de marche nordique sur la Presqu’île : Le point de départ des marches peut être variable, se référer au planning disponible sur le site inter… Salle Artymès Rue des Sports 44420 Mesquer Mesquer Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-17T09:00:00 2021-11-17T19:00:00;2021-11-27T09:00:00 2021-11-27T19:00:00;2021-12-04T09:00:00 2021-12-04T19:00:00;2021-12-15T09:00:00 2021-12-15T19:00:00;2021-12-22T09:00:00 2021-12-22T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Mesquer Autres Lieu Salle Artymès Adresse Rue des Sports 44420 Mesquer Ville Mesquer lieuville Salle Artymès Mesquer