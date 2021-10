MARCHE NORDIQUE Résidence Maurice Thorez, 27 octobre 2021, Bègles.

Résidence Maurice Thorez, le mercredi 27 octobre à 14:30

La marche nordique est un sport de plein air, pratiqué le plus souvent en loisir. Mais attention, la marche nordique ne se résume pas à mettre un pied devant l’autre : elle se pratique à l’aide de bâtons conçus spécialement pour ce sport. En marche nordique, les bâtons permettent de se projeter plus rapidement vers l’avant et sollicitent l’ensemble de vos muscles. A la différence de la randonnée, les bâtons ne sont pas posés verticalement en avant du corps mais son orientés pointes vers l’arrière, comme en ski de fond. **L’inscription au préalable est préférable.** _Cette animation CAP33 est accessible aux familles et aux personnes de plus de 15 ans._ **CONSIGNE POUR LA PRATIQUE :** * Utilisation de gel systématiquement pour accéder aux activités, * Une paire de chaussures propres et adaptées sera nécessaire pour la pratique des activités en salle. **Selon la météo, les activités sont susceptibles d’être annulées.**

GRATUIT – Inscriptions sur place

Grâce aux bâtons, la marche nordique est le sport de plein air idéal pour retrouver la forme !

Résidence Maurice Thorez Rue Ferdinand Buisson, 33130 Bègles Bègles Terres Neuves Gironde



