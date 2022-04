MARCHE NORDIQUE Parc de Mussonville, 20 avril 2022, Bègles.

MARCHE NORDIQUE

du mercredi 20 avril au mercredi 27 avril à Parc de Mussonville

Venez pratiquer une marche dynamique en pleine nature avec la Maison Sport Santé de Bègles. Elle allie de manière idéale un travail d’endurance accessible à tous et un renforcement musculaire de l’ensemble du corps. Cette activité procure plaisir et bien être du fait de la simplicité de sa technique et s’adresse ainsi à tous les publics, quels que soient votre âge et votre condition physique. **L’inscription au préalable est préférable.** _Cette animation CAP33 est accessible aux familles et aux personnes de plus de 15 ans._ **CONSIGNE POUR LA PRATIQUE :** * Utilisation de gel systématiquement pour accéder aux activités, * Une paire de chaussures propres et adaptées sera nécessaire pour la pratique des activités en salle. **Selon la météo, les activités sont susceptibles d’être annulées.**

GRATUIT – Inscriptions par téléphone

La Maison Sport Santé de Bègles vous accompagne, en partenariat avec CAP33, sur des activités proposées pendant les vacances !

Parc de Mussonville rue alexis labro 33130 Begles Bègles Hourcade Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-20T14:00:00 2022-04-20T15:00:00;2022-04-27T14:00:00 2022-04-27T15:00:00