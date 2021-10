MARCHE NORDIQUE Parc de Mussonville, 28 octobre 2021, Bègles.

La marche nordique est un sport de plein air, pratiqué le plus souvent en loisir. Mais attention, la marche nordique ne se résume pas à mettre un pied devant l’autre : elle se pratique à l’aide de bâtons conçus spécialement pour ce sport. En marche nordique, les bâtons permettent de se projeter plus rapidement vers l’avant et sollicitent l’ensemble de vos muscles. A la différence de la randonnée, les bâtons ne sont pas posés verticalement en avant du corps mais son orientés pointes vers l’arrière, comme en ski de fond. Grâce aux bâtons, le déplacement est rapide et l’attitude du marcheur nordique est athlétique. **L’inscription au préalable est préférable.** _Cette animation CAP33 est accessible aux familles et aux personnes de plus de 15 ans._ **CONSIGNE POUR LA PRATIQUE :** * Utilisation de gel systématiquement pour accéder aux activités, * Une paire de chaussures propres et adaptées sera nécessaire pour la pratique des activités en salle. **Selon la météo, les activités sont susceptibles d’être annulées.**

GRATUIT – Inscitprions sur place

Grâce aux bâtons, la marche nordique est le sport de plein air idéal pour retrouver la forme !

Parc de Mussonville rue alexis labro 33130 Begles Bègles Hourcade Gironde



