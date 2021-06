Châtellerault Lac de la Forêt Châtellerault, Vienne Marche nordique Lac de la Forêt Châtellerault Catégories d’évènement: Châtellerault

Vienne

Marche nordique Lac de la Forêt, 12 juillet 2021-12 juillet 2021, Châtellerault. Marche nordique

du lundi 12 juillet au vendredi 20 août à Lac de la Forêt

Le lundi et vendredi pour un public adulte souhaitant découvrir l’activité marche nordique Le jeudi pour un public plus confirmé. Prévoir un sac à dos avec une gourde d’eau, des baskets ou chaussures de marche .

Gratuit. Inscriptions obligatoires

Marchez en plantant le bâton. Changez de rythme et changez votre perception de la marche Lac de la Forêt rue Aliénor d’Aquitaine 86100 Châtellerault Châtellerault Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-12T10:15:00 2021-07-12T11:45:00;2021-07-15T10:00:00 2021-07-15T11:30:00;2021-07-16T17:00:00 2021-07-16T18:30:00;2021-07-19T10:15:00 2021-07-19T11:45:00;2021-07-22T10:00:00 2021-07-22T11:30:00;2021-07-23T17:00:00 2021-07-23T18:30:00;2021-07-26T10:15:00 2021-07-26T11:45:00;2021-07-29T10:00:00 2021-07-29T11:30:00;2021-07-30T17:00:00 2021-07-30T18:30:00;2021-08-02T10:15:00 2021-08-02T11:45:00;2021-08-05T10:00:00 2021-08-05T11:30:00;2021-08-06T17:00:00 2021-08-06T18:30:00;2021-08-09T10:15:00 2021-08-09T11:45:00;2021-08-12T10:00:00 2021-08-12T11:30:00;2021-08-13T17:00:00 2021-08-13T18:30:00;2021-08-16T10:15:00 2021-08-16T11:45:00;2021-08-19T10:00:00 2021-08-19T11:30:00;2021-08-20T17:00:00 2021-08-20T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Châtellerault, Vienne Étiquettes évènement : Autres Lieu Lac de la Forêt Adresse rue Aliénor d'Aquitaine 86100 Châtellerault Ville Châtellerault lieuville Lac de la Forêt Châtellerault