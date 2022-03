Marche nordique La Hague La Hague Catégories d’évènement: La Hague

Manche

Marche nordique La Hague, 5 mars 2022, La Hague. Marche nordique La Hague

2022-03-05 14:30:00 – 2022-03-05 16:30:00

La Hague Manche L’Association Gymnastique Volontaire de la Hague vous propose une rando MARCHE NORDIQUE :

Accessible à tous à partir de 10 ans. Prévoir des chaussures de marche à tige basse, un change, une petite bouteille d’eau et des fruits secs si besoin.

Réservation obligatoire

(Merci de préciser votre nom, prénom, n° tél ou portable et taille pour le prêt des bâtons). L’Association Gymnastique Volontaire de la Hague vous propose une rando MARCHE NORDIQUE :

Accessible à tous à partir de 10 ans. Prévoir des chaussures de marche à tige basse, un change, une petite bouteille d’eau et des fruits secs si besoin… brigitte.baratin@orange.fr +33 6 50 87 86 40 L’Association Gymnastique Volontaire de la Hague vous propose une rando MARCHE NORDIQUE :

Accessible à tous à partir de 10 ans. Prévoir des chaussures de marche à tige basse, un change, une petite bouteille d’eau et des fruits secs si besoin.

Réservation obligatoire

(Merci de préciser votre nom, prénom, n° tél ou portable et taille pour le prêt des bâtons). La Hague

dernière mise à jour : 2022-03-01 par

Détails Catégories d’évènement: La Hague, Manche Autres Lieu La Hague Adresse Ville La Hague lieuville La Hague Departement Manche

La Hague La Hague Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-hague/

Marche nordique La Hague 2022-03-05 was last modified: by Marche nordique La Hague La Hague 5 mars 2022 La Hague manche

La Hague Manche