Marche nordique initiation place du marché Bagnoles de l’Orne Normandie, samedi 25 mai 2024.

Sortie accompagnée par un moniteur diplômé. Matériel fourni.

Descriptif Venu des pays nordiques, ce sport très en vogue permet de faire travailler en douceur chaque partie de votre corps. Elle se pratique sans forcer et ne présente aucune difficulté pour les non sportifs … Tout en étant très bénéfique pour la santé ! La marche nordique est en effet plus intense que la randonnée mais moins traumatisante pour les articulations que la course à pied.

Effectif minimum 6 personnes / maximum 15 personnes

Réservation obligatoire avant 11h30 le jour même.

Prévoir des chaussures adaptées à la pratique sportive et vêtements selon les conditions météo du moment. Pensez à vous munir d’une bouteille d’eau. Nos amis les chiens ne sont pas admis.

En autonomie location de bâtons possible toute l’année 2€ la demi-journée (caution 50€)

place du marché Office de tourisme

Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie tourisme@bagnolesdelorne.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-25 15:00:00

fin : 2024-05-25 17:00:00



L’événement Marche nordique initiation Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2024-01-23 par Office de Tourisme et des congrès de Bagnoles de l’Orne