Eymoutiers Haute-Vienne Eymoutiers Rdv à 14h, Chemin de Diespeck, parking de l’étang de Fressengeas. Rens : 06 80 27 65 02 ou 06 15 66 15 52 Le club de randonnée Par Monts et par Vaux vous propose une séance de 1h30 avec un animateur diplômé FFRP. La marche nordique est une façon de marcher dynamique qui mobilise l’ensemble du corps et qui fait de plus en plus d’adeptes. Accessible à tous, cette pratique ravira les jeunes ou moins jeunes, quelle que soit leur condition physique. Les bâtons vous seront prêtés les deux premières séances, au-delà vous pouvez soit les acheter, soit les louer auprès (2€ la séance). Les chaussures sont à choisir en fonction du terrain. Rdv à 14h, Chemin de Diespeck, parking de l’étang de Fressengeas. Rens : 06 80 27 65 02 ou 06 15 66 15 52 Eymoutiers

