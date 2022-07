Marche nordique et Qi Gong Saint-Sauveur Saint-Sauveur Catégories d’évènement: Gironde

Saint-Sauveur

Marche nordique et Qi Gong Saint-Sauveur, 23 juillet 2022, Saint-Sauveur. Marche nordique et Qi Gong

Château Fontesteau Lieu-dit Fontesteau Saint-Sauveur Gironde Lieu-dit Fontesteau Château Fontesteau

2022-07-23 09:00:00 – 2022-07-23 13:00:00

Lieu-dit Fontesteau Château Fontesteau

Saint-Sauveur

Gironde Saint-Sauveur 35 EUR Les Jardins du Tao et Nordic Nature Médoc vous proposent une marche nocturne et une séance de Qi Gong.

Le départ de la marche se fera au château Fontesteau.

La sortie se clôturera par une dégustation de vins offerte par le château hôte.

Lieu-dit Fontesteau Château Fontesteau Saint-Sauveur

