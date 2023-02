Marche Nordique en Val de Dronne Tocane-Saint-Apre Tocane-Saint-Apre Catégories d’Évènement: Dordogne

Marche Nordique en Val de Dronne, 2 mars 2023, Tocane-Saint-Apre

2023-03-02 – 2023-04-29

Dordogne Tocane-Saint-Apre Toutes les semaines des randonnées de marche nordique sont organisées sur les chemins du Val de Dronne. Une commune différentes toutes les semaines. Jeudi – Départ 13h45 – 12/15 kms Vendredi – Départ 13h45 – 8/9 kms

Prêt de bâtons et initiation

+33 6 68 24 80 01

