Verzy 51380 Verzy Amateur de marche nordique ou débutants curieux, venez vous essayer à cette discipline le temps d’une sortie encadrée par l’EFSRA ! Les marcheurs déjà équipés sont les bienvenus, et pour les autres, des bâtons pourront être prêtés sur place! Les mouvements seront expliqués en début de sortie, et la marche sera encadrée. Plus d’infos : – Durée 2h.

– Tout public.

– Equipement requis : tenue adaptée à la marche en forêt et à la météo, chaussures de marche à semelles non lisses, gourde d’eau. Les personnes possédant déjà leurs bâtons de marche nordique sont invitées à les apporter.

– Inscriptions obligatoires via billetweb Rdv à 9h au Parking des Faux en forêt domaniale de Verzy. Sortie proposée par l’E.F.S.R.A (Reims Athlétisme), partenaire Forêt d’Exception® Montagne de Reims. ————————————————————– Les forêts domaniales de Verzy, d’Hautvillers et du Chêne à la Vierge sont labellisées Forêt d’Exception®. Ce label récompense une gestion forestière durable et concertée à travers un programme d’actions de développement et de valorisation des forêts domaniales. contact@parc-montagnedereims.fr http://www.parc-montagnedereims.fr/ Parking des Faux en forêt domaniale de Verzy Forêt de verzy Verzy

