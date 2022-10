Marche Nordique en forêt de Chantilly Lamorlaye Lamorlaye Catégories d’évènement: Lamorlaye

Oise

Marche Nordique en forêt de Chantilly Lamorlaye, 16 octobre 2022, Lamorlaye. Marche Nordique en forêt de Chantilly

24 Rue du Général Leclerc Lamorlaye Oise

2022-10-16 09:30:00 – 2022-10-16 11:00:00 Lamorlaye

Oise Lamorlaye 16 16 La société Ton Coach Sportif vous propose de découvrir la Marche Nordique (MN) le dimanche 16 octobre 2022.

La MN est une activité ludique et de plein air qui permet d’effectuer un travail musculaire complet.

Au programme :

– Explication théorique

– Echauffement spécifique

– Initiation à la MN

– Renforcement musculaire

– Etirement

– Bilan

contact@toncoachsportif.com

