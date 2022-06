Marche nordique en famille, 13 novembre 2022, .

Marche nordique en famille

2022-11-13 – 2022-11-13

EUR Venez essayer ce sport de plus en plus populaire, qui consiste en une marche accélérée avec des bâtons spécifiques. Vous pourrez apprécier les paysages et approfondir vos connaissances sur le patrimoine naturel environnant lors de nombreux arrêts durant la balade.

Gratuit, sur inscription au 03 88 00 55 5, à partir de 8 ans, prévoir des chaussures de marche ainsi qu’une tenue adaptée aux conditions météo, les bâtons vous seront prêtés lors de la balade.

