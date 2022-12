Marche Nordique Corbigny Corbigny Catégories d’évènement: Corbigny

Nièvre EUR L’association randocorbigny vous propose une marche nordique (La Chaise/Picampoix).

Plus dynamique que la randonnée, la marche nordique a pour principe d’accentuer le mouvement de balancier naturel des bras à l’aide de deux bâtons.

En cas d’alerte météo Orange ou Rouge les randonnées seront automatiquement annulées, par mesure de sécurité.

L’affiliation à la Fédération (licence) est obligatoire au-delà d’une première randonnée. Corbigny

