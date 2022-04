MARCHE NORDIQUE CLUB VOSGIEN LEMBERG PONT NEUF Lemberg Lemberg Catégories d’évènement: Lemberg

Lemberg Moselle Lemberg Marche nordique proposée et encadrée par le Club Vosgien de Soucht. Rendez-vous au Pont-neuf. Sorties ouvertes à toutes et tous, membre ou non membre du Club Vosgien.

Gratuité limitée à 2 sorties consécutives. Au-Delà, chaque participant devra s’acquitter de la cotisation annuelle de 14€, comprenant l’adhésion au CV ainsi que l’assurance pour les activités. Lemberg

