Pyrénées-Atlantiques

Marche nordique Centre Nautique, 12 avril 2023, Hendaye . Marche nordique Boulevard de la Baie de Txingudi Centre Nautique Hendaye Pyrenees-Atlantiques Centre Nautique Boulevard de la Baie de Txingudi

2023-04-12 10:00:00 – 2023-04-12 11:15:00

Centre Nautique Boulevard de la Baie de Txingudi

Hendaye

Pyrenees-Atlantiques A partir de 15 ans.

Sur réservation. Prévoir une tenue confortable pour la pratique, une bouteille d’eau.

Bâtons fournis sur place. A partir de 15 ans.

Sur réservation. Prévoir une tenue confortable pour la pratique, une bouteille d’eau.

Bâtons fournis sur place. Celine Cotinat pour Hendaye Tourisme

Centre Nautique Boulevard de la Baie de Txingudi Hendaye

