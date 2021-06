Bègles Bègles plage Bègles, Gironde MARCHE NORDIQUE Bègles plage Bègles Catégories d’évènement: Bègles

Gironde

MARCHE NORDIQUE Bègles plage, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Bègles. MARCHE NORDIQUE

du jeudi 1 juillet au lundi 30 août à Bègles plage

La marche nordique est un sport de plein air, pratiqué le plus souvent en loisir. Mais attention, la marche nordique ne se résume pas à mettre un pied devant l’autre : elle se pratique à l’aide de bâtons conçus spécialement pour ce sport. En marche nordique, les bâtons permettent de se projeter plus rapidement vers l’avant et sollicitent l’ensemble de vos muscles. A la différence de la randonnée, les bâtons ne sont pas posés verticalement en avant du corps mais son orientés pointes vers l’arrière, comme en ski de fond. Grâce aux bâtons, le déplacement est rapide et l’attitude du marcheur nordique est athlétique.

GRATUIT – Inscriptions sur place

Grâce aux bâtons, la marche nordique est le sport de plein air idéal pour retrouver la forme ! Bègles plage Plaine des sports, 33130 Bègles Bègles Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-01T09:30:00 2021-07-01T10:30:00;2021-07-05T09:30:00 2021-07-05T10:30:00;2021-07-06T09:30:00 2021-07-06T10:30:00;2021-07-08T09:30:00 2021-07-08T10:30:00;2021-07-13T09:30:00 2021-07-13T10:30:00;2021-07-15T09:30:00 2021-07-15T10:30:00;2021-07-20T09:30:00 2021-07-20T10:30:00;2021-07-22T09:30:00 2021-07-22T10:30:00;2021-07-27T09:30:00 2021-07-27T10:30:00;2021-07-29T09:30:00 2021-07-29T10:30:00;2021-08-02T09:30:00 2021-08-02T10:30:00;2021-08-03T09:30:00 2021-08-03T10:30:00;2021-08-05T09:30:00 2021-08-05T10:30:00;2021-08-09T09:30:00 2021-08-09T10:30:00;2021-08-10T09:30:00 2021-08-10T10:30:00;2021-08-12T09:30:00 2021-08-12T10:30:00;2021-08-17T09:30:00 2021-08-17T10:30:00;2021-08-19T09:30:00 2021-08-19T10:30:00;2021-08-23T09:30:00 2021-08-23T10:30:00;2021-08-24T09:30:00 2021-08-24T10:30:00;2021-08-26T09:30:00 2021-08-26T10:30:00;2021-08-30T09:30:00 2021-08-30T10:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bègles, Gironde Étiquettes évènement : Autres Lieu Bègles plage Adresse Plaine des sports, 33130 Bègles Ville Bègles lieuville Bègles plage Bègles