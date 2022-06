Marche nordique avec le Club Vosgien Villé, 12 juin 2022, Villé.

Marche nordique avec le Club Vosgien Villé

2022-06-12 09:00:00 – 2022-06-12 11:00:00

Villé 67220

EUR Le Club Vosgien de Villé et ses Vallées invite ses membres et amis à la marche nordique.

Rendez-vous à 9 heures, place de la gare de Villé. Chaussures et vêtements adaptés à la météo.

+33 3 88 82 01 90

Le Club Vosgien de Villé et ses Vallées invite ses membres et amis à la marche nordique.

Rendez-vous à 9 heures, place de la gare de Villé. Chaussures et vêtements adaptés à la météo.

Villé

dernière mise à jour : 2022-05-27 par